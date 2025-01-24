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EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, 2025 hedefleri kapsamında enflasyonla mücadele ve bölgesel kalkınma adımlarını hızlandıracağını açıkladı. Yerel kalkınma projelerine ve yapısal reformlara vurgu yapıldı. TROY'un kullanımının yaygınlaştırılması için bir yol haritası belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 21:45, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 21:47
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EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'da toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2025 hedefleri çerçevesinde ekonomik potansiyelini en iyi şekilde kullanarak enflasyonla mücadelede ve kalkınmada önemli adımlar atmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl uygulanan ekonomi programıyla elde edilen kazanımlara dikkat çekilerek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda bölgesel kalkınma politikalarına büyük önem verildiği ifade edildi. Bu kapsamda, tüm bölgelerin potansiyellerine uygun adımlar atılarak ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanması, rekabet gücünün artırılması ve gelişmişlik farklarının azaltılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Yerel Kalkınma Hamlesi ve Bölgesel Projeler

Yerel Kalkınma Hamlesi çerçevesinde illerin mevcut kaynaklarını harekete geçirecek projelerin hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı ve Konya'da Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı'nın duyurulduğu hatırlatıldı. Diğer bölgelerin kalkınma planları ile sosyal refahın ülke genelinde dengeli bir şekilde yayılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Tarım sektörünün stratejik bir alan olarak ele alındığı belirtilerek, verimliliği artırma ve gıda arz güvenliğini sağlama hedeflerinin altı çizildi.

Yapısal Reformlar ve TROY'un Yaygınlaştırılması

Toplantıda, yapısal reformlardaki ilerlemeler ve finansal altyapının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) hakkında atılan adımlar ele alındı. TROY'un kullanımının yaygınlaştırılması için bir yol haritası belirlendi.

EKK, enflasyonla mücadele başta olmak üzere sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda yapısal reformların takip edileceğini ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adil bir gelir dağılımı ile refah artışının kalıcı olarak sağlanacağını vurguladı.

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