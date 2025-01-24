Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi

Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilen KOP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, KOP ya da GAP gibi dev yatırımların, hem o bölgenin potansiyelini harekete geçirdiğini, tarım ve su yönetiminde yeni bir seviye yakalanmasını sağladığını hem de yerel ve ulusal kalkınmayı güçlendirdiğini belirtti.

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin merkezi olan Konya'nın, tarımın yanı sıra son yıllarda sanayi sektöründe de önemli bir atılım gerçekleştirdiğini, özellikle savunma sanayisinde ürettiği yüksek teknolojili ürünlerle hem yurt içinde hem de uluslararası alanda dikkat çektiğini ifade etti.

Yılmaz, KOP Bölgesi'nin Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir illerinden oluştuğunu hatırlatarak, "2003-2024 döneminde KOP Bölgesi'ne 575 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdik." dedi.

"KOP Bölgesi'nin ihracatı 11 kat civarında artmıştır"

DSİ tarafından Mavi Tünel projesinin hayata geçirilmesiyle KOP'un ekonomiye sağladığı katkının arttırıldığını ve sosyoekonomik göstergelerde olumlu iyileşmeler sağlandığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"2004 yılında ihracatı bölgenin sadece 396 milyon dolar iken 2024 yılı kasım ayı itibariyle 4,6 milyar dolara yükselmiştir. Faaliyet bazında baktığınızda bu daha yüksek, 6,3 milyar dolarlık bir ihracat görüyoruz. Aynı dönemde ülkemizin ihracatı 3,5 kat artarken, KOP Bölgesi'nin ihracatı 11 kat civarında artmıştır. Bu da bölgenin dinamizmini ortaya koyuyor. DSİ başta olmak üzere kurumlarımızın yatırımları ve bölgede hayata geçirdiğimiz tarımsal projeler ve destekler çiftçilerimizin refahını arttırmayı, tarımsal üretimi desteklemeyi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir. Nitekim 2003 yılından bu yana KOP illerine toplamda güncel değerle 264 milyar liralık tarımsal destek verilmiştir. Ülkemizin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan KOP Bölgesi'nde 2023 yılında 2002 yılına göre örtü altı sebze ve meyve üretimi 10 kat, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi 2,3 kat artmıştır. Bölgenin küçükbaş hayvan varlığı 2023 yılında 2002 yılına göre yaklaşık 2 kat artış göstermiş. Böylece ülke içindeki payı yüzde 10,3'ten 12,3'e yükselmiştir. Benzer şekilde 2004 yılında Türkiye'deki büyükbaş hayvan varlığının yüzde 8'i bölgedeyken bugün bu oran yüzde 13 civarına yükselmiştir."

Yılmaz, 2002'de 3 devlet üniversitesi bulunan bölgede, bugün 3'ü vakıf, 13 üniversite olduğunu, sağlık hizmetleri altyapısındaki güçlendirme neticesinde, 2002'de 87 olan hastane sayısının 108'e yükseldiğini, yatak sayısının ise neredeyse iki katına çıktığını kaydetti.

Bölgede 2002'de 448 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun, yaklaşık 5 kat artarak 2861 kilometreye yükseldiğini, 2002 yılında bölgede otoyol bulunmazken bugün 302 kilometre otoyol bulunduğunu bildiren Yılmaz, bölgeye 2002 yılından bugüne kadar 1073 kilometre hızlı ve yüksek hızlı trenler için demir yolu hattı inşa edildiğini söyledi.

Yılmaz, Ankara-Konya YHT, Konya-Karaman Hızlı Tren ve Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hatlarını içeren bu hattın uzunluğunun ülkedeki hızlı ve yüksek hızlı demir yolu hattının yaklaşık yarısını oluşturduğunu aktararak, Kapadokya, Mevlana Müzesi, Çatalhöyük, Derinkuyu Yeraltı Şehri gibi uluslararası turizm değerlerinin dünya çapında bilinen destinasyonlar haline geldiğini ve 20 yıl önce 2 milyon olan turist sayısının bugün 5 milyonu aştığını bildirdi.

"Enflasyonla mücadelede gıda arzının arttırılmasına büyük önem veriyoruz"

Yeni KOP Eylem Planının da gelecek dönemde bölgede yapılacak yatırımlar için bir mihenk noktası olacağını vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2024-2028 dönemi için eylem planı kapsamında 166 projeye 350 milyar lira civarında bir kaynak öngörüyoruz. Bölgede yapılacak toplam yatırım tutarı değil bu. Sadece bu eylem planımız kapsamında ele aldığımız projelerin tutarından bahsediyorum. Bu da bölgemize bölgedeki yatırımlara büyük bir ivme katacak. Geçmiş plan dönemlerinde KOP Bölgesi'ndeki öncelikli hedefimiz toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımıydı. Bunun yanı sıra ekonomik yapının ve altyapının güçlendirilmesi beşeri ve sosyal yapının iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eksenlerine odaklanmıştır. Şimdi ise KOP Bölgesi'ni daha gelişmiş, güçlü ve rekabetçi bir hale getirmek için yeni adımlar atıyoruz. Tarımı stratejik bir sektör, modası hiçbir zaman geçmeyecek bir sektör olarak görüyoruz. Bu çerçevede tarım konusunda çok önemli çalışmalar, planlı tarımı, tarımda verimliliği arttırmayı ve akılcı tarım uygulamalarını öngören bir yaklaşım içindeyiz ve önemli dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Tarımda, gıdada atacağımız bu adımlar sadece sosyal refahımızı, çiftçilerimizin gelirini arttırmakla kalmayacak. Makro ekonomik istikrarımıza da katkıda bulunacak. Özellikle enflasyonla mücadelede gıda arzının arttırılmasına büyük önem veriyoruz. Artan gıda arzı, hem insanımızın daha sağlıklı, daha uygun maliyetle bu imkana erişmesini sağlayacak hem de makro ekonomik istikrarımıza, enflasyonu düşürme etkisiyle katkıda bulunacak."

"İnsan unsurundan kaynaklı obruklar görmek istemiyoruz"

Bölge için en önemli meselenin su kaynaklarının sürdürülebilirliği olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Öncelikle suyu çok verimi kullanmamız lazım. Tarımı çok daha akılcı hale getirmemiz lazım. Su varlığıyla bitki deseni arasındaki uyumu güçlendirmemiz lazım. Bunları yapmazsak geleceğimizi, çiftçilerimizin geleceğini riske atmış oluruz." dedi.

Bunu çiftçilerin gelirini düşürmeden gerçekleştireceklerini bildiren Yılmaz, "Tarım Bakanlığımızın da anlayışı bu şekilde. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Bölgemizde doğal sebeplerle olanlara bir şey diyemem. Ama insan unsurundan kaynaklı obruklar görmek istemiyoruz. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ulaştırma alanında en önemli önceliklerinin üretim alanlarıyla pazarları buluşturan, lojistik maliyetlerini aşağıya çeken böylece sanayinin rekabet gücünü arttıran yatırımlar olduğunu vurgulayarak, "Özellikle demir yolu yatırımları. Bu çerçevede de Karadeniz'den Samsun'dan başlayıp Mersin'e kadar bir hat çektiğinizde Orta Anadolu ile Mersin Limanı'nı buluşturan hatları çok önemli görüyoruz. Buradaki sanayi potansiyeli ve turizm potansiyeliyle Akdeniz'i mutlaka birleştirmemiz lazım. Adım adım da bunu hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgesel kalkınma politikaları doğrultusunda altyapıdan eğitime, sağlıktan sanayiye, tarımdan ticarete kadar pek çok alanda büyük değişimlere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken, topyekun kalkınma anlayışını daha güçlü şekilde hayata geçireceklerini söyledi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.