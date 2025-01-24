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GDO'lu mısır davası ertelendi: İlk duruşma 10 saat sürdü

Tekirdağ'da genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kaçakçılığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında görülen duruşma ertelendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 22:12, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 22:13
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GDO'lu mısır davası ertelendi: İlk duruşma 10 saat sürdü

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, ithali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak, biyogüvenlik kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, kişilerin hayatını tehlikeye sokacak gıdalar üretmek ve dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılmasını talep ediliyor. Bu ürünlerin analiz sonuçlarına göre yasaklı maddeler içerdiği ve biyogüvenlik açısından ciddi risk taşıdığı ifade edildi.

İlk duruşma 10 saat sürdü

Hazırlanan iddianamede 17 şüpheli hakkında toplamda 5 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi. Şüphelilerin, GDO'lu mısır ithalatını gizlemek için sahte evraklar düzenledikleri ve yasal düzenlemeleri ihlal ederek bu ürünleri farklı illerde dağıttıkları ileri sürüldü.

Sanıklar iddiaları reddetti

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklar iddiaları reddederek kendilerini savundu. Avukatlar ise iddiaların yetersiz delillere dayandığını ve müvekkillerinin beraatini talep ettiklerini belirtti. İlk duruşma yaklaşık 10 saat sürdü. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını dinledikten sonra davayı 25 Nisan 2025 tarihine erteledi.

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