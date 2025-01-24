İstanbul'da terör örgütü MLKP operasyonu: 34 şahıs tutuklandı

Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı
Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı
Suriye ile Türkiye arasında 5 maddelik yeni yol haritası
Suriye ile Türkiye arasında 5 maddelik yeni yol haritası
İYİ Parti'den 2 milletvekili daha gidecek
İYİ Parti'den 2 milletvekili daha gidecek
Bakanlık harekete geçti! Mahkeme kararına itiraz etti
Bakanlık harekete geçti! Mahkeme kararına itiraz etti
Çocuklarınızda bu ürünler varsa dikkat! Bakanlık piyasadan toplatıyor
Çocuklarınızda bu ürünler varsa dikkat! Bakanlık piyasadan toplatıyor
Yargı reformuyla istinaf ve temyiz süresi 6 aya çekilecek
Yargı reformuyla istinaf ve temyiz süresi 6 aya çekilecek
30 bin liralık alacak için baba ve oğlunu öldürmüş!
30 bin liralık alacak için baba ve oğlunu öldürmüş!
SPK'dan yatırım fonlarına yeni düzenlemeler
SPK'dan yatırım fonlarına yeni düzenlemeler
İşçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
İşçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
IBAN'a para transferinde yeni dönem: Merkez Bankası duyurdu
IBAN'a para transferinde yeni dönem: Merkez Bankası duyurdu
10 konuttan sadece 1'i kredi ile satıldı
10 konuttan sadece 1'i kredi ile satıldı
23 ilde FETÖ operasyonu! 71 gözaltı var
23 ilde FETÖ operasyonu! 71 gözaltı var
Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor
Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor
Meteoroloji duyurdu: Bazı bölgelerde aralıklı yağış
Meteoroloji duyurdu: Bazı bölgelerde aralıklı yağış
İtfaiye raporu tamamlandı; İşte yangının başlangıç noktası
İtfaiye raporu tamamlandı; İşte yangının başlangıç noktası
ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir
ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir
Merkez Bankası faizde beklentileri görmezden geldi
Merkez Bankası faizde beklentileri görmezden geldi
SPK onayladı: 4 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 4 şirket daha halka arz oluyor
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Ana sayfaHaberler Terör

İstanbul'da terör örgütü MLKP operasyonu: 34 şahıs tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 38 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 34 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 22:56, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 23:07
Yazdır
İstanbul'da terör örgütü MLKP operasyonu: 34 şahıs tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde silahlı terör örgütü MLKP üyesi şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Teknik ve fiziki takibe takılan örgüt mensuplarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten 41 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, bir kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 38 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 38 kişiden 34'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin İstanbul'da, farklı zamanlarda düzenlenen korsan gösterilere katılarak örgüt propagandası yaptığı ve örgüt mensuplarının duruşmalarını takip ederek onları cezaevinde ziyaret ettikleri tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber