Isparta'da şantaj operasyonu: 2 tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülistan Mahallesi'nde 3 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen şantaj olayıyla ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında bir takım operasyonlar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 23 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, A.A. ve A.S.A. isimli şüphelilerin adresleri ve araçlarında arama yapıldı. Operasyon sırasında dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Ocak 2025 tarihinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A. ve A.S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.