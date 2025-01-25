25 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Çorum/11.00/12.30/13.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Tekirdağ/12.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, partisinin İl Kongresi'ne katılacak.

(Çanakkale/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belediye ve Valiliği ziyaret edecek, Elazığ-Harput İl Yolu açılış törenine ve AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Elazığ/10.00-12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftasına; Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor, Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftasına; Boluspor-Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/Malatya/13.30/İstanbul/16.00/Adana/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 19. haftası, gruplarda oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 17. hafta, 6 müsabakayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası; Darüşşafaka Lassa-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Fibabanka-TOFAŞ, Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor Yörsan-Manisa Basket maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.30/İzmir/15.30/Bursa/18.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası; Emlak Konut-Fenerbahçe Opet ve Nesibe Aydın-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/16.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru maçıyla başlayacak.

(Bursa/15.00)

8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftası; Fenerbahçe Medicana-Spor Toto, İstanbul Gençlikspor-ON Hotels Alanya Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor-Altekma, Arkas Spor-Ziraat Bankkart ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/Şırnak/14.00/İzmir/15.00/Ankara/19.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası; Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Kırşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/Kırşehir/14.00/Bursa/17.00)

10- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın kadınlar finalinde ABD'li Madison Keys ile Belaruslu Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

(Melbourne/11.30)