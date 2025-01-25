25 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
25 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı
Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı
Suriye ile Türkiye arasında 5 maddelik yeni yol haritası
Suriye ile Türkiye arasında 5 maddelik yeni yol haritası
İYİ Parti'den 2 milletvekili daha gidecek
İYİ Parti'den 2 milletvekili daha gidecek
Bakanlık harekete geçti! Mahkeme kararına itiraz etti
Bakanlık harekete geçti! Mahkeme kararına itiraz etti
Çocuklarınızda bu ürünler varsa dikkat! Bakanlık piyasadan toplatıyor
Çocuklarınızda bu ürünler varsa dikkat! Bakanlık piyasadan toplatıyor
Yargı reformuyla istinaf ve temyiz süresi 6 aya çekilecek
Yargı reformuyla istinaf ve temyiz süresi 6 aya çekilecek
30 bin liralık alacak için baba ve oğlunu öldürmüş!
30 bin liralık alacak için baba ve oğlunu öldürmüş!
SPK'dan yatırım fonlarına yeni düzenlemeler
SPK'dan yatırım fonlarına yeni düzenlemeler
İşçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
İşçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
IBAN'a para transferinde yeni dönem: Merkez Bankası duyurdu
IBAN'a para transferinde yeni dönem: Merkez Bankası duyurdu
10 konuttan sadece 1'i kredi ile satıldı
10 konuttan sadece 1'i kredi ile satıldı
23 ilde FETÖ operasyonu! 71 gözaltı var
23 ilde FETÖ operasyonu! 71 gözaltı var
Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor
Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor
Meteoroloji duyurdu: Bazı bölgelerde aralıklı yağış
Meteoroloji duyurdu: Bazı bölgelerde aralıklı yağış
İtfaiye raporu tamamlandı; İşte yangının başlangıç noktası
İtfaiye raporu tamamlandı; İşte yangının başlangıç noktası
ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir
ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı

Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 01:51, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 01:56
Yazdır
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir:

a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ...................................... 20 TL

b) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde ......................................................................................................................................... 45 TL

c) Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ................................................................................................................... 45 TL

ç) Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastaneleri ......... 45 TL

d) Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ......................................................................................................................................... 45 TL

e) Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ........................................................................................................................................ 45 TL

f) İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında ....................... 50 TL

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı %50 oranında azaltılarak tahsil edilir."

MADDE 2- Bu Tebliğ 15/1/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber