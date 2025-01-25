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25 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

25 Ocak 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 01:57, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 02:02
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25 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/14

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli (I) sayılı listede yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları üst kademe kamu yöneticileri görevden alınmış, ekli (II) sayılı listede yer alan üst kademe kamu yöneticiliklerine hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

24 Ocak 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/1/2025 TARİHLİ VE 2025/14 SAYILI KARARIN EKI (I) SAYILI LİSTE

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/15

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli (I) sayılı listede yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları üst kademe kamu yöneticileri görevden alınmış, ekli (II) sayılı listede yer alan üst kademe kamu yöneticiliklerine hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

24 Ocak 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Nikaragua Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nuri Kaya BAKKALBAŞI atanmıştır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu KALKAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

- Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Betül KİMİNSU,

- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Cennet CEYLAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türk Dil Kurumu Başkanlığına, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Osman MERT atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı;

- Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri YILMAZ, görevden alınmış,

- Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai CİBELİK,

- Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan EMIRALİOGLU,

- Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığma Abdulkadir KARABULUT,

- Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet KİLCİ,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Kerim GÜLLÜ, atanmıştır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kadir ÇOKÇETİN atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Onur SARI atanmıştır.

24 Ocak 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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