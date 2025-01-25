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Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor

Senet sahteciliği ve dolandırıcılığına yönelik yeni tedbirler devreye giriyor. Senetlerde hukuki güvenliğin sağlanması için filigranlı olarak üretim, Merkez Bankasının veya başka bir kuruluşun denetiminde olması, e-Devlet üzerinden işlem yapılması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 07:25, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 07:25
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Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor

Türkiye'de sık sık gündeme gelen senet dolandırıcılarına karşı hükümet yeni tedbirler alıyor. Adalet Bakanlığının hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde, 'Hukuki güvenliğin artırılması için bono evrakının kayıt altında üretilmesi sağlanacaktır' hedefine yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan Strateji Belgesi'nde sahte senetlerle ilgili önemli bir detay yer aldı. Bu kapsamda senetlerin hukuki güvenliğinin sağlanması için bir kayıt sistemi oluşturulması bekleniyor.

FİLİGRANLI ÜRETİM GÜNDEMDE

Adalet Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, senetlerde hukuki güvenliğin sağlanması için filigranlı olarak üretimi, merkez bankasının veya başka bir kuruluşa bu konuda yetki verilmesi, e-Devlet üzerinden işlem yapılması gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Bakanlık kaynakları "Burada amaç vatandaşın istismarının önüne geçilmesi. Çeki her yerde bulamıyorsunuz. Artık senet de böyle olacak. Bu konuda çok mağduriyetler oluşuyor. Vatandaşın dolandırılmasının önüne geçilecek. Kırtasiyeden al gel, doldur imzala olmayacak. Senetlerin hukuki güvenirliği için bir sistem kurulması ve bu tip evrakların kayıt altına alınması için çalışma yapılıyor. Teknik detaylar tamamlandıktan sonra, kanuni düzenlemeler kısa süre içinde Meclis'ten geçirilecek" dedi.

Kaynak Yücel Kayaoğlu

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