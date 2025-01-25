En hızlı satılan ikinci el otomobiller

VavaCars, ikinci el araç piyasasına yönelik yapay zeka destekli analiz sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl aralıkta ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 52 gün olarak belirlendi.

Yakıt tipine bağlı olarak hibrit araçlar, 45 gün ile ilanda en az süre kalan araç tipi oldu.

Hibrit araçları 49 gün ile benzinli, 52 gün ile dizel ve 62 gün ile elektrikli araçlar takip etti.

Segment tipleri ve marka etkisi

Çalışmada, ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresinde segment tiplerinin belirleyici bir faktör olduğu kaydedildi.

C ve B segment araçların ortalama ilanda kalma süresi 47 gün olurken;

D segment araçlarda bu süre 61 gün, E segment araçlarda ise 74 günolarak gerçekleşti.

C segment araçlar arasındaki sıralama şu şekilde;

En Hızlı Satılan Modeller

Fiat Egea: 39 günle en hızlı satılan model oldu. Toyota Corolla: 41 günle ikinci sırada yer aldı. Renault Megane: 43 günle üçüncü sırada. Honda Civic ve Ford Focus: 45 günle dördüncü sırayı paylaştı. Skoda Octavia ve Opel Astra: 52 günle sıralamayı tamamladı.

Renk ve bölgesel farklılıklar

Araç renklerinin de satış hızında etkili olduğu çalışmada, beyaz renkli araçların ortalama ilanda kalma süresi 48 gün olarak belirlendi.

Gri Araçlar için : 50 gün

: 50 gün Siyah araçlar için: 63 gün ilanda kaldığı tespit edildi

Bölgesel verilerde ise;

Güneydoğu Anadolu :ortalama 45 gün

:ortalama 45 gün Doğu Anadolu : ortalama 46 gün

: ortalama 46 gün Akdeniz : ortalama 49 gün

: ortalama 49 gün İç Anadolu : ortalama 50 gün

: ortalama 50 gün Ege : ortalama 51 gün

: ortalama 51 gün Karadeniz : ortalama 52 gün

: ortalama 52 gün Marmara: ortalama h2 gün olarak gerçekleşti.

VavaCars'ın analizi, yakıt tipi, segment, renk ve bölgesel farkların ikinci el araç satış süreleri üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu gösterdi.