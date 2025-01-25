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Bolu Belediye Başkanı Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir" sözlerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 08:00, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 08:00
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Bolu Belediye Başkanı Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir

Sözcü TV'de canlı yayınlanan televizyon programında konuşan Özcan'ın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü ile ilgili kullandığı sözler dikkati çekti.

Canlı yayında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün "söz konusu otelin yönetiminden korkmuş olabileceğini" söyleyen Özcan, şunları söyledi:

"İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim."

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