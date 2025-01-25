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Moody's'ten sürpriz karar! Türkiye'yi pas geçti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili kararını duyurdu. Hazırlanan raporda notta bir değişiklik yapılmadığı aktarılırken, bazı politikaların etkin şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde Türkiye'nin notunun yükseltilebileceği aktarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 08:10, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 09:11
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Moody's'ten sürpriz karar! Türkiye'yi pas geçti

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 16 Ocak'ta yapılan periyodik değerlendirmeye ilişkin açıklamada bulundu. Moody's Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar vermezken periyodik incelemesini tamamladığını duyurdu.

Açıklamada Türkiye'nin kredi notlarının ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisi, ılımlı kamu borç yükü ve iyileşen para ve makroekonomik politika etkinliğiyle desteklendiği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası duruşunun, yurt içi kredi büyümesini sınırladığı ve Türk lirasına olan güveni artırdığı, ekonominin yeniden dengelenmesini sağladığı, enflasyonist baskıları azalttığı, cari açığı daralttığı ve yabancı sermaye girişini teşvik ettiği belirtildi.

ENFLASYONDA YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 30

Enflasyondaki düşüşün bu yıl da devam etmesinin ve yıl sonunda yaklaşık yüzde 30'a gerilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, swaplar hariç merkez bankası döviz rezervlerinin artık sağlam bir şekilde pozitif olduğu ve dış kırılganlık risklerini azalttığı vurgulandı.

Açıklamada, mali duruşun bu yıl daha kısıtlayıcı hale gelmesinin beklendiği belirtilerek, bunun da ekonomideki yeniden dengelenmeyi ve dezenflasyonu desteklemesinin öngörüldüğü bildirildi.

KREDİ NOTU YÜKSEKTİLEBİLİR

Moody's'in açıklamasında, makroekonomik istikrarı yeniden tesis eden, enflasyonu sürekli olarak düşüren, ekonominin kalıcı olarak dolarsızlaştırılmasını sağlayan ve büyümeyi kredi odaklı iç talepten uzaklaştıran politikaların etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği aktarıldı.

EN SON İKİ KADEME ARTIRMIŞTI

Moody's en son 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltmişti, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmişti.

Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's'in Türkiye'ye ilişkin bir sonraki planlı değerlendirmesini 25 Temmuz'da yapması bekleniyor.

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