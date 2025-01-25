Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Konya'da dün akşam saatlerinde çöken binadan 3 kişi sağ kurtarılırken iki kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 112, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'larımızın üstün gayretleriyle biraz önce enkaz altından 3'cü kişiyi de sağ salim kurtardık. Arama kurtarma çalışmalarımız, büyük bir gayretle devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

-Duamız, binada bulunan diğer 2 kişiyi de sağ salim ulaşmak.

-Şu an için olay bölgesinde toplam 962 personel, 216 araç görev yapmakta.