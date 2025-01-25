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Boğaziçi Üniversitesi, memurlarını kazanmak yerine kaybetti!

Boğaziçi Üniversitesi, görevde yükselme sözlü sınavında memurlarını kazanmak yerine kaybetmeyi tercih etti!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 14:00, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:17
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Boğaziçi Üniversitesi, memurlarını kazanmak yerine kaybetti!

Bir çalışanın bağlı olduğu kuruma aidiyeti; yöneticilerin kendisine yaklaşımı, ihtiyaç duyduğu anda yönetime ulaşılabilirliği, kariyer imkanları sunması, kararlarındaki adaletli yaklaşımı ve objektif seçimleri gibi birçok farklı etmene bağlı olarak oluşmaktadır.

Şayet kurum çalışanlarına değer vermiyorsa, hakkaniyeti ve adaleti hep arka planda tutuyorsa, kişilerin kurum içinde yükselmesine imkan sağlamıyorsa o kurumda genel olarak aidiyetin varlığından söz edebilmek oldukça güç bir durumdur.

Şimdi bu çok kısa girişin acı bir örneğini ülkemizin güzide üniversitelerinden birisi üzerinden size örneklendirelim.

Kurumumuz Boğaziçi Üniversitesi ve konumuz idari personel görevde yükselme sınavları.

Boğaziçi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek olan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına katılmak üzere başvuruda bulunuyor. İlgili üniversite tarafından ilan edilen kılavuza göre 5 adet Şef, 5 adet Memur, 1 Programcı, 5 Mühendis, 7 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Fizikçi olmak üzere toplam 25 kadro ilan edilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 10 Kasım 2024 tarihinde görevde yükselme sınavının yazılı aşaması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 2 Aralık 2025 günü duyurulmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilgili mevzuat gereği sözlü sınav 6-7 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmiş; sonuçlar 22 Ocak 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Sonuçları incelediğimizde; Boğaziçi Üniversitesi tarafından 5 adet Şef kadrosu ilan edilmesine karşılık yazılı sınavda başarılı olan adaylardan üçü Şefliğe atanmak için yeterli görülmüştür. Diğer adaylar, yetmiş puan barajını da aşamayarak başarısız sayılmış, yedek olma şansını dahi yakalayamamıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 26 konu özelinde yüksek bir mevzuat bilgisi gerektiren sınavlardan iyi düzeyde puan almış adaylara sözlü sınav aşamasında çok zor ve detay bilgi gerektiren genel kültür/genel yetenek soruları sormak suretiyle son düzlükte adayları başarısız olarak ilan etmeyi gerçekten anlamakta çok güçlük çekiyoruz.

Onlarca üniversitenin yazılı aşamayı asli unsur belirleyerek sözlü sınavlarda yüz tam puan verdiği bugünlerde üzülen Boğaziçi Üniversitesinin emektar çalışanları olmuştur.

Keşke, Boğaziçi Üniversitesi yönetimi de başarılı memurlarını kaybetmeyi seçmek yerine onların yazılı sınavdaki emeklerini ve haklarını teslim etseydi.

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