Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıya ilişkin ilk verileri açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 10:17, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:19
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
Saat 09.57'de meydana gelen depremin şiddeti 3.5, derinliği 8,59 kilometre olarak ölçüldü. Meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-01-25
Saat:09:57:22 TSİ
Enlem:36.21722 N
Boylam:25.30472 E
Derinlik:8.59 km
Detay:https://t.co/B9JgcyZYk7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi