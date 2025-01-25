Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler

Saat 09.57'de meydana gelen depremin şiddeti 3.5, derinliği 8,59 kilometre olarak ölçüldü. Meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

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