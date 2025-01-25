Kastamonu'da aranan 75 şahıs yakalandı
Kastamonu'da aranan 75 şahıs yakalandı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 10:30, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:29
Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 75 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 17-23 Ocak tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 75 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslardan haklarında hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı.