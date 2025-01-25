Kastamonu'da aranan 75 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 17-23 Ocak tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 75 şahıs yakalandı.

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