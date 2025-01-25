Festival yolunda feci kaza! Midibüs şarampole devrildi, yaralılar var
Aydın'dan yola çıkan ve İzmir'deki bir festivale giden tur midibüsü kayganlaşan yolda devrildi, kazada 23 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 11:15, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:03
Aydın'ın Didim ilçesinden İzmir'in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne giden yolcuları taşıyan N.Ç. idaresindeki tur minibüsü, Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs bulunan 23 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.