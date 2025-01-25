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MSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 3 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 12:02, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:04
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MSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'deki operasyon bölgelerinde terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist öldürüldü.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!"

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

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