MSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 3 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 12:02, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:04
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'deki operasyon bölgelerinde terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist öldürüldü.
"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!"
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Terörist neredeyse hedefimiz orası!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriyenin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPGli teröristi etkisiz hale getirdi.
Terörü kaynağında yok. pic.twitter.com/CDR4FPw8QZ