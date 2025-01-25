MSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriyenin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPGli teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok. pic.twitter.com/CDR4FPw8QZ

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'deki operasyon bölgelerinde terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist öldürüldü.

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