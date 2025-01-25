Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 11:45, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:05
Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.E.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.E.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.