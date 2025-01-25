Anka Kervansaray kooperatifindeki hukuki sorunlar çözüm buldu

Ankara Söğütözü bölgesinde 7577 ada ve 21 parselde 801 ortakla kurulan Ankara Kervansaray Kooperatifi, arsayı 2022 yılında Özelleştirme Dairesi Başkanlığından aldı. Ancak Şehir Plancıları Odası ÖİB'in yaptığı planların iptali için açtığı davada Danıştay Dava Daireleri Kurulu planı iptal etti. Planın iptali sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 yıldır devam eden inşaatı mühürledi.

Planın iptali sonrasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yeni bir plan hazırladı ve bu yeni plan 15 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

"Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi kooperatif lehine karar verdi"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin inşaatı mühürleme işleminin iptali için açılan davada Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi kooperatif lehine karar verdi.21 Ocak 2025 tarihli mahkeme kararında, plan iptal edilmiş olsa dahi inşaat ruhsatına ilişkin olarak bir iptal kararı verilmediği için Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı mühürleme işleminin hukuki olmadığı belirtildi.