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Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına dair konuşan Adalet Bakanı Tunç, "Bu acıyı milletimize yaşatanlar, bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecek ve cezalandırılacaktır. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 14:54, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:03
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Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınla ilgili yürütülen adli ve bilimsel soruşturmaların detaylarını paylaşan Tunç, sürecin titizlikle devam ettiğini söyledi.

"KORSAN BİR METİNLE BİR BELGEYİ GÜNDEME TAŞIDILAR"

Yangının ardından kapsamlı bir soruşturma sürecinin yürütüldüğünü ifade eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yangının ortaya çıkmasına neden olanlar, sebep olanlar ve kusuru bulunanlarla ilgili adli süreç yürütülüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları ve profesörlerden oluşan bilirkişi kurulu, bölgede incelemelerine başladı. Dünden itibaren yapılan detaylı çalışmalar, yangının nedenini ve sorumlularını belirlemeye yönelik olarak devam ediyor. Kamera görüntüleri ve belge-bulgular üzerinden soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin afet birimlerinden, özellikle Makine, İnşaat, Kimya ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği fakültelerinden profesörlerin yer aldığı akademik ekip, konuyu detaylı bir şekilde inceleyecek. Soruşturmanın genişletilmesinden rahatsız olan bazı kişiler ortaya çıktı. Ne yazık ki, bir korsan metinle, rapor olduğu iddia edilen bir belgeyi gündeme taşıdılar. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış olan bu metni, kamuoyunu meşgul etmek için kullandılar. Bu davranış, 78 vatandaşımızın ailelerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır."

"SORUŞTURMANIN DERİNLEŞTİRİLMESİNDEN NEDEN RAHATSIZ OLUNUYOR?"

Bakan Tunç, bilimsel ve adli çalışmaların kimsenin şüphesi olmaksızın devam edeceğini vurgulayarak, "Soruşturmanın derinleştirilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Akademisyenlerin ve bilim insanlarının, yangının sebebini, bu sebebe yol açan sorumluları ve kusurluları bulamaya çıkarmak için yaptığı çalışmalardan kim neden rahatsız oluyor? Bilim insanlarımız, en ince detayına kadar mevzuata uygun bir şekilde, sorumluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kimlerin ihmali veya kusuru varsa, bilimsel araştırmalar ve adli soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak ve sorumlular yargının huzuruna çıkarılacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bu acıyı milletimize yaşatanlar, bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda kararlılığını sürekli ifade ediyor" diye konuştu.

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