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Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Erzincan 3.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 15:00, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:01
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Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Aktaş-Kemah olan deprem saat 13.38'de gerçekleşti.

Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan ve Karlıova arasına dikkat çekerek, "6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım." demişti.

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