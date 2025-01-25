Kandilli Rasathanesi Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Aktaş-Kemah olan deprem saat 13.38'de gerçekleşti.

Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan ve Karlıova arasına dikkat çekerek, "6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım." demişti.