Namaz kılarken fenalaştı, hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 20 Ocak Pazartesi akşamı Karadeniz Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camii'ne akşam namazını kılmak için giden Mehmet Danışmaz, namaz kıldığı esnada aniden rahatsızlandı.

Saniyeler içinde kötüleşen ve ağır hareket etmeye başlayan Danışmaz yere düştü. Mehmet Danışmaz'ın yere düştüğünü gören cami cemaati durumu hemen sağlık ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Mehmet Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hastaneye kaldırılan Mehmet Danışmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.