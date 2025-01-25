Sivasspor'dan gol yağmuru: 7 gol, 1 kırmızı kart
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup etti. Rey Manaj'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta, Kayserisporlu Bahoken'in takım arkadaşı Cardoso'ya tokat atması sonucu kırmızı kart görmesi dikkat çekti. Bu sonuçla Sivasspor puanını 23'e çıkarırken, galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kayserispor 16 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup etti.
Ev sahibi Rey Manaj'ın 5. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, 10. dakikada Onurcan Piri'nin kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi.
TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI
23. dakikada konuk ekipte Bahoken, takım arkadaşı Cardoso ile tartışma yaşadı. Bahoken, bu tartışma sonucunda Cardoso'ya tokat atmasının ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Rodrigues, 45+1. dakikada skoru 3-0'a getirdi ve ikinci yarının başında konuk ekipte Nazon sahneye çıkarak farkı 2'ye düşürdü.
77. dakikada Emrah Başsan skoru 4-1'e getirirken, 90+1. dakikada Boa Morte farkı yeniden 2'ye düşürdü.
Ev sahibinde 90+2. dakikada Rey Manaj tekrar sahneye çıkarak gol perdesini kapattı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 23'e yükseltti.Kayserispor ise 16 puanda kaldı.
GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI
Kayserispor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu.