Sivasspor'dan gol yağmuru: 7 gol, 1 kırmızı kart

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 23'e yükseltti.Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

23. dakikada konuk ekipte Bahoken, takım arkadaşı Cardoso ile tartışma yaşadı. Bahoken, bu tartışma sonucunda Cardoso'ya tokat atmasının ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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