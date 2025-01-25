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Sivasspor'dan gol yağmuru: 7 gol, 1 kırmızı kart

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup etti. Rey Manaj'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta, Kayserisporlu Bahoken'in takım arkadaşı Cardoso'ya tokat atması sonucu kırmızı kart görmesi dikkat çekti. Bu sonuçla Sivasspor puanını 23'e çıkarırken, galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kayserispor 16 puanda kaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 15:39, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:41
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Sivasspor'dan gol yağmuru: 7 gol, 1 kırmızı kart

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup etti.

Ev sahibi Rey Manaj'ın 5. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, 10. dakikada Onurcan Piri'nin kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

23. dakikada konuk ekipte Bahoken, takım arkadaşı Cardoso ile tartışma yaşadı. Bahoken, bu tartışma sonucunda Cardoso'ya tokat atmasının ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Rodrigues, 45+1. dakikada skoru 3-0'a getirdi ve ikinci yarının başında konuk ekipte Nazon sahneye çıkarak farkı 2'ye düşürdü.

77. dakikada Emrah Başsan skoru 4-1'e getirirken, 90+1. dakikada Boa Morte farkı yeniden 2'ye düşürdü.

Ev sahibinde 90+2. dakikada Rey Manaj tekrar sahneye çıkarak gol perdesini kapattı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 23'e yükseltti.Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Kayserispor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu.

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