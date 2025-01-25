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Antalya'da şüpheli ölüm: Yatağında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 8 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan Kadir Yaman, kardeşi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 15:44, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:46
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Antalya'da şüpheli ölüm: Yatağında ölü bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 790 Sokak'taki 8 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Birlikte yaşadıkları annesinin evde olmadığı sırada Kadir Yaman'dan haber alamayan kardeşi S.Y., odasına girdi.

Ağabeyi Kadir Yaman'ı odasında yatak üzerinde sırt üstü hareketsiz gören S.Y., komşulardan yardım istedi. Apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi yaptığı incelemede Kadir Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen belediye tabibi ölümü şüpheli buldu. Olay yeri inceleme ve savcının çalışmasının ardından Kadir Yaman'ın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Psikolojik ilaçlar kullandığı öğrenilen Yaman'ın cansız bedeninde herhangi bir darp, kesici ve delici alet izinin olmadığı belirtildi.

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