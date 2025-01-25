Otomobilleriyle 'kutu kutu pense' oynadılar

Osmangazi ilçesinde bir parkta bir araya gelen arkadaş grubu bir süre sohbet ettikten sonra otomobilleriyle oyun oynadı.

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