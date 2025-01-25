Otomobilleriyle 'kutu kutu pense' oynadılar
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup genç, parkta buluştuktan sonra otomobilleriyle ilginç bir oyun oynadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 15:47, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:49
Osmangazi ilçesinde bir parkta bir araya gelen arkadaş grubu bir süre sohbet ettikten sonra otomobilleriyle oyun oynadı.
Arka arkaya dizilen otomobiller sürücüleriyle ilerlerken, ortada duran kişiler ise müzik eşliğinde 'kutu kutu pense' oyunu oynadı.
Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.