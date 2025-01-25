Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.

Otele ait kayak pistlerinde tatilcilerin kullandığı telesiyej ve teleski gibi mekanik tesisatın çok eski ve bakımsız olduğu, bu yüzden sık sık arıza yaptığı belirtildi.

Geçen yıl 3 Şubat'ta trafodaki yüksek akım nedeniyle yaşanan arızada telesiyej durmuş, tatilciler mahsur kalmıştı. Telesiyejde soğuk havada mahsur kalan 40 kişi, ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonucu kurtarılmıştı.

'AVUSTURYA'DAN 32 YIL ÖNCE SÖKÜLÜP GETİRİLDİ'

İsmini vermek istemeyen bir kayak eğitmeni, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasını hatırlatıp, Kartalkaya'da yanan otele ait kayak pistlerindeki teleski ve telesiyej gibi mekanik tesisatın ise çok eski olduğunu söyleyerek, "Antalya'da 8 yıl önce yapılmış tesis çöktü. Burada benzer mekanik tesisler var. Mekanik tesislerle insanlar havadan yukarıya taşınıyor, kayak yapıyorlar. Kartalkaya'ya bu otelin de içinde bulunduğu grubun kullandığı tarafta en son mekanik tesis 32 yıl önce yapıldı. 32 yıl önce en sonuncusu yapıldı. O da Avusturya'dan sökülüp getirilen ikinci el tesis. 32 yılda dünyada mekanik tesisler 3 kez değiştiriliyor. Kimse farkında değil. Bu otel yanmasaydı eli kulağındaydı. Geçen yıl trafo durması yaşandı, bütün bir gün boyunca insanları oturaklı liflerden aşağıya indirmemize rağmen bu sene yine bir şey yapılmadı" diye konuştu.