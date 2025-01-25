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İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı

İstanbul'da bir iş insanı, sosyal medyada gördüğü "Türkiye Petrolleri Fonu" reklamına tıklayarak dolandırıcıların ağına düştü. Sahte yatırım vaadiyle paralarını kaptıran mağdurların şikayetleri üzerine, 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 şüpheliden 17'si yakalanırken, dolandırıcılık ağının ABD merkezli sahte bir forex şirketine uzandığı tespit edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 15:53, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:55
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İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı

İstanbul'da iş insanı Mehmet E., 2023 Aralık ayında sosyal medyada gördüğü 'Türkiye Petrolleri Fonu' reklamındaki bağlantıya tıklayarak dolandırıcıların tuzağına düştü. Siteye girişinin ardından telefonu çaldı. İletişime geçen kişi kendini 'Yatırım Uzmanı Ali Demir' olarak tanıttı. Yaptıklarının yasal işlem olduğunu söyleyen kişi, istediği zaman parasını geri çekebileceğini söyledi. Yüksek kar vaadinde bulunarak Mehmet E.'den istediği hesaba para göndermesini sağladı.

PARAYI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE OYALADILAR

Yatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E, parasının bir kısmını çektiğinde ise sisteme güveni arttı. Mehmet E., yatırdığı her para için sözde sözleşme yaptı. Bir süre sonra parasının eksildiğini gördü, mevcut parasını korumak istediğinde dolandırıcılar, yeniden para yatırıp, sözleşme yapması gerektiğini belirtti. Mehmet E. hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, teknik ve fiziki takip kararı alındı. Şüphelilerin, telefon numaralarını, banka hesaplarını titizlikle incelendi. Para yatırılan forex şirketinin ABD'nin California eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edildi.

26 KİŞİNİN HESABINA AKTARILDI

Mehmet E.'nin sisteme yatırdığı paralar, 26 farklı kişinin adına açık şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto para hesabına gönderildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında, sahte forex şirketi hakkında birçok kişinin mağduriyet yaşadığı ve mağduriyetlerine istinaden site üzerinden şikayet yazıları yazdığı da yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN YAZIŞMALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Şüphelilerin kendi aralarındaki telefon konuşmaları da soruşturma dosyasına girdi.

Şüpheli V.T.: Ben içerde para bırakmıyorum. Bu aralar, güven yok oğlundan dolayı

Şüpheli S.T.E: Şimdi diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak, onun yönettiği

Şüpheli V.T.: Kardeşleri

Şüpheli S.T.E: Var demi?

Şüpheli V.T.: Şimdi ben başka kanal arayışındayım

'BANA BİRİNİ AYARLA'

Şüpheli Ç.N: Senden bir ricada bulunacaktım

Şüpheli S.T.E: Emret

Şüpheli Ç.N: Sana iki tane dekont attım bana bu iki kişinin adres ve telefonları lazım yarın eğer ulaşabilirsen bana bildirir misin rica etsem

Şüpheli S.T.E: Bankadan, hemen ayarlarım abi. Murat oturmak yollayan değil mi

Şüpheli Ç.N: Çok sağ olasın volkan, Murat Oturmak benim elemanım, Bir durum var sana sonra söylerim.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 26 şüpheli tespit edildi. 5 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, 19 şüpheli için İstanbul merkezli, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden çok sayıda cep telefonu, telefon hattı ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÜZERİME İKİ FİRMA AÇILDI'

Şüpheli A.Ö. ifadesinde "A.K. ve M.K.'nin yönlendirmesi ile bilgi işlem ve hun tanıtım adlı iki firma açtım. Firmaların internet bankacılığını kapalı ve kapanması için ticaret odasına başvurdum. Firmalar ile ilgili açılan banka hesapları ve gsm numaralarını A.K. isimli şahsa verdim. Herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadım" dedi. Adına kayıtlı şirketler olduğunu söyleyen şüpheli Ü.A. ifadesinde ise, "müşteki şahsı tanımıyorum, hesaplarımı arkadaşıma vermiştim. Hesaplar üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir bilgim yok. Kripto alım satımı yapıyorum" dedi.

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