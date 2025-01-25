Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı
Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangınla ilgili soruşturma derinleşiyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü ve muhasebe müdürünün de aralarında bulunduğu 7 çalışan daha tutuklandı. Daha önce tutuklanan otel sahibi Halit Ergül ve genel müdür Emir Aras ile birlikte tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Operasyonlar, Ergül'ün diğer oteli ve Bolu Belediyesi yetkililerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 16:11, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:14
Yazdır
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın felaketine ilişkin soruşturma genişleyerek sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlandı.

OTEL ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

OTEL SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR DÜN TUTUKLANDI

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ERGÜL'ÜN DİĞER OTELLERİNE DE OPERASYON YAPILDI

Soruşturmayı yürüten savcılık, operasyonun genişletilmesine karar verdi.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından Gazelle Otel ile ilgili soruşturmada Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S., Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden dördü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar, adliyenin arka kapısındaki otopark girişinden içeriye alındı.

BELEDİYEDEN İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonun ilk ayağında gözaltına alınan dört şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor.

Yeni operasyonla birlikte toplamda 11 kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber