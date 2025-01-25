Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın felaketine ilişkin soruşturma genişleyerek sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlandı.

OTEL ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

OTEL SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR DÜN TUTUKLANDI

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ERGÜL'ÜN DİĞER OTELLERİNE DE OPERASYON YAPILDI

Soruşturmayı yürüten savcılık, operasyonun genişletilmesine karar verdi.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından Gazelle Otel ile ilgili soruşturmada Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S., Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden dördü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar, adliyenin arka kapısındaki otopark girişinden içeriye alındı.

BELEDİYEDEN İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonun ilk ayağında gözaltına alınan dört şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor.

Yeni operasyonla birlikte toplamda 11 kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.