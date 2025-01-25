Gençlerbirliği seriyi 3. maça çıkardı

Başkent temsilcisi, ligin ilk yarısında da Esenler Erokspor, Erzurumspor FK ve Siltaş Yapı Pendikspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu yönetiminde oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 galibiyet sonucu 10 puan topladı. Kalesini son 4 maçta gole kapatan Gençlerbirliği, bu süreçte 6 gol buldu.

Ligin 17. haftasındaki Adanaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayıran ve Hüseyin Eroğlu'nu göreve getiren kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçında Sakaryaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden başkent temsilcisi, puanını 33'e yükseltti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net