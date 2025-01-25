Gençlerbirliği seriyi 3. maça çıkardı
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta yenilmeyen ve 10 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, bu süreçte kalesini de gole kapattı
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden başkent temsilcisi, puanını 33'e yükseltti.
Ligin 17. haftasındaki Adanaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayıran ve Hüseyin Eroğlu'nu göreve getiren kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçında Sakaryaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Ardından son sıradaki Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 20. hafta mücadelesinde lider Kocaelispor'u başkentte 1-0 yenerek dikkatleri çekti.
Boluspor maçında da puan kaybı yaşamayan başkent ekibi, play-off hattına girmeyi başardı.
- Kalesini gole kapattı
Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu yönetiminde oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 galibiyet sonucu 10 puan topladı. Kalesini son 4 maçta gole kapatan Gençlerbirliği, bu süreçte 6 gol buldu.
Başkent temsilcisi, ligin ilk yarısında da Esenler Erokspor, Erzurumspor FK ve Siltaş Yapı Pendikspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, 22. hafta maçında 1 Şubat Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.