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Gazdan zehirlenen imam 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kırsal Gündüz Mahallesi İbokom Camii imam hatibi Ahmet Yusuf Topaloğlu (24), sobadan sızan gazdan zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan Topaloğlu, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 16:49, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:51
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Gazdan zehirlenen imam 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 20 Ocak günü Karaçoban ilçesi kırsal Gündüz Mahallesi'nde meydana geldi. İbokom Camii imam hatibi Ahmet Yusuf Topaloğlu'ndan haber alamayan yakınları Karaçoban Müftülüğü'ne bilgi verdi. Müftülük yetkililerinin bilgisi dahilinde lojmana pencereden giren mahalleli, Topaloğlu'nu baygın yatarken bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Topaloğlu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından oksijen tedavisi için Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Topaloğlu, bugün yaşamını yitirdi.

CENAZE NAMAZINI MÜFTÜ KILDIRDI

Ahmet Yusuf Topaloğlu için Erzurum Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Topaloğlu'nun Muğla'da imamlık yapan babası Ebubekir Topaloğlu, yakınları, meslektaşlarının yanı sıra görev yaptığı Gündüz Mahallesi'nden vatandaşlar da katıldı. Müftü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası bekar olan Topaloğlu, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Erzurum Müftüsü Rüstem Can, Topaloğlu'nun yeni başlayan görevlilerden biri olduğunu belirterek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Karaçoban'dan cenazeye katılan İsmail Çiçek, "Hocamız 2 yıl Karaçoban merkezde görev yaptıktan sonra gönüllü olarak bizim köye geldi. Bizim imamımız yoktu. Gece yaktığı sobadan sızan gazdan zehirlenmiş. Biz de Karaçoban'dan cenazesi ve taziyesi için geldik" dedi.

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