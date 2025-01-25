Borsada en çok yükselen ve düşen 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,27 değer kazanarak 10.104,85 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.923,63 ve en yüksek 10.151,55 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,08 artarak 12.119,31 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,74 değer kazancıyla 9.920,56 puan, sanayi endeksi 0,58 yükselişle 13.025,70 puan, teknoloji endeksi yüzde 3,65 kazançla 15.151,72 puan oldu.

Batısöke Çimento Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 26,53 ile Batısöke Çimento Sanayi oldu.

Batısöke Çimento Sanayi'yi yüzde 12,63 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 11,76 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento izledi.

En çok kaybeden Şekerbank

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,56 ile Şekerbank, yüzde 5,61 ile Selçuk Ecza Deposu ve yüzde 5,16 ile Bera Holding olarak sıralandı.

En değerli şirket Garanti BBVA

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 555 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA, 453 milyar 925 milyon lirayla Koç Holding ve 426 milyar 420 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.