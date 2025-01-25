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Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında kardeşi Özüm ve babası Macit Karataşlı ile mahsur kalan Müge Karataşlı, korku dolu anlarını çektiği videoyla paylaştı. "Sanırım ölmek üzereyiz" diyerek gözyaşlarına boğulan Karataşlı, yangın sonucu kardeşini kaybettiğini ve olayın sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 17:13, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:15
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Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yangın faciasında kardeşi Özüm ve diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ile otelde bulunan Müge Karataşlı, çektiği videoyu paylaştı.

"SANIRIM ÖLMEK ÜZEREYİZ"

Kardeşinin ölümünden önce otelde mahsur kalma anlarını kaydeden Müge Karataşlı, "Bolu Grand Kartal Otel'deyiz. Yangın çıktı, 8'inci katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi." diyerek gözyaşı döktü.

Çektiği görüntüleri paylaşan Müge Karataşlı, "Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek." dedi.

Olayın sorumlularının cezalandırılmasını isteyen Karataşlı, "Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz." ifadeleini kullandı.

Karataşlı şöyle devam etti:

"Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok.

Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz.

Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu Hocası Metin Güneş'e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzlarınızda, arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun."

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