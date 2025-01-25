Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yangın faciasında kardeşi Özüm ve diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ile otelde bulunan Müge Karataşlı, çektiği videoyu paylaştı.

Bolu Kartalkayadaki yangın faciasında ailesi ile birlikte kaldığı otelde mahsur kalan ve 17 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Müge Karataşlı, otelde yaşadığı çaresizliğin görüntüsünü paylaştı.



Görüntülerde Karataşlı, ölmek üzere olduklarını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. pic.twitter.com/wWECOVICt0 İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) January 25, 2025

"SANIRIM ÖLMEK ÜZEREYİZ"

Kardeşinin ölümünden önce otelde mahsur kalma anlarını kaydeden Müge Karataşlı, "Bolu Grand Kartal Otel'deyiz. Yangın çıktı, 8'inci katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi." diyerek gözyaşı döktü.

Çektiği görüntüleri paylaşan Müge Karataşlı, "Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek." dedi.

Olayın sorumlularının cezalandırılmasını isteyen Karataşlı, "Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz." ifadeleini kullandı.

Karataşlı şöyle devam etti:

"Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok.

Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz.

Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu Hocası Metin Güneş'e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzlarınızda, arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun."