Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Sarı-kırmızılılar, Kaloğlu döneminde 13 maça çıktı. Takım bu dönemde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

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