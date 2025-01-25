Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kaloğlu, Kayserispor'un başına geçtiği 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 17:25, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:27
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi.
Son oynanan Sivasspor maçı sonrasında Kayserispor Kulübü yazılı açıklama yaparak Sinan Kaloğlu döneminin sona erdiğini kamuoyu ile paylaştı.
"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNUYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
Kayserispor Kulübü
13 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI
Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, ligin 8. haftasında Kayseri'de oynanan Gaziantep FK maçında takımın başına geçmişti.
Sarı-kırmızılılar, Kaloğlu döneminde 13 maça çıktı. Takım bu dönemde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.