Bülent Arınç: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, faciayla ilgili Turizm Bakanlığı'nı sorumlu tutarak, yangın öncesi alınmayan tedbirlere dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise bu suçlamaları reddederek, sorumluluğun belediyede olduğunu vurguladı. Yangına ilişkin karşılıklı suçlamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"Sorumlu Turizm Bakanlığı"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Elips Haber ekranlarında katıldığı programda Kartalkaya'daki faciayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arınç, yaşanan olayın sorumluluğunu net bir şekilde Turizm Bakanlığı'na yükledi ve belediyeyi suçlamaktan kaçındı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki yangına ilişkin 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı ön bilirkişi raporunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise raporun korsan olduğunu dile getirmişti ancak kamu yayıncısı TRT Haber, bilirkişi raporunun tamamlandığını duyurarak Bakan Tunç'u yalanlamıştı.

Özgür Özel'in açıkladığı bilirkişi raporunda ise sorumlular arasında Bolu Belediyesi yer almazken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi yangın sistemlerinden sorumlu birimler olarak yer aldı.