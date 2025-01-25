Bülent Arınç: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır
Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 78 canımızın hesabı tek tek sorulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 78 canımızın hesabı tek tek sorulacak
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bülent Arınç: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yangın öncesi alınmayan tedbirlere dikkat çekerek sorumluluğun Turizm Bakanlığı'nda olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 17:39, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 18:09
Yazdır
Bülent Arınç: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, faciayla ilgili Turizm Bakanlığı'nı sorumlu tutarak, yangın öncesi alınmayan tedbirlere dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise bu suçlamaları reddederek, sorumluluğun belediyede olduğunu vurguladı. Yangına ilişkin karşılıklı suçlamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"Sorumlu Turizm Bakanlığı"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Elips Haber ekranlarında katıldığı programda Kartalkaya'daki faciayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arınç, yaşanan olayın sorumluluğunu net bir şekilde Turizm Bakanlığı'na yükledi ve belediyeyi suçlamaktan kaçındı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki yangına ilişkin 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı ön bilirkişi raporunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise raporun korsan olduğunu dile getirmişti ancak kamu yayıncısı TRT Haber, bilirkişi raporunun tamamlandığını duyurarak Bakan Tunç'u yalanlamıştı.

Özgür Özel'in açıkladığı bilirkişi raporunda ise sorumlular arasında Bolu Belediyesi yer almazken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi yangın sistemlerinden sorumlu birimler olarak yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber