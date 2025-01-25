Dağ gezi olaylarına ilişkin: Hukuk zamanı geldiğinde hesabını soracak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin İzmir Kadın Kolları 7' Olağan İl Kongresi'ne katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İzmir İktisat Kongre Binası'ndaki kongrede konuşan Dağ, Türkiye'nin dört bir tarafını inşa ettiklerini, insanlar özgür olsun diye canla başla uğraştıklarını dile getirdi.

AK Partili yönetici, "Ama karşımıza; 2008'de kapatma davası, 2013'te Gezi Olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz vardı" derken, kendilerinin ülkeye katkı sağlayan tarafta olduğunu ifade etti.

Dağ şöyle devam etti: "Bugün Gezi Olayları'ndan dolayı hesap sorulmasından birileri rahatsız oluyormuş. CHP Genel Başkanı, gelmiş İzmir'de Gezi Olayları'ndan dolayı rahatsızlıklarını dile getirip 'Sürecin takipçisiyiz' demiş. O gün vandallık yapanlar, yakıp yıkanlar yanına kar olacağını mı zannetti? Hukuk zamanı geldiğinde hesabını soracak. Biz o günleri gayet iyi hatırlıyoruz. Çankaya'da nereleri yakıp yıktıklarını iyi biliyoruz. Bunu organize edenler her an yargılanmayla karşı karşıya kalacaktır.

Deliller ortaya çıktıkça nasıl yargılananlar oluyorsa zaman aşımı süresi içinde bu işi organize edenler her zaman için yargılamayla karşı karşıya kalacaktır. Bu ülkeye milyar dolarlarca zarar verdiniz, bunun hesabını görmediğiniz için rahat ettiniz. Ama dün bunun hesabı, deliller ortaya çıktıysa hukuk önünde, bundan sonra da sorulmaya devam edecektir."

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, 2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de soruşturmayı eleştirmişti.