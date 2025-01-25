Alanyaspor, 9 gollü maçta Başakşehir'i 5-4 Yendi

Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır
Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 78 canımızın hesabı tek tek sorulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 78 canımızın hesabı tek tek sorulacak
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Ana sayfaHaberler Spor

Alanyaspor, 9 gollü maçta Başakşehir'i 5-4 Yendi

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 5-4 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Gol düellosuna sahne olan maçta 9 gol atılırken, Alanyaspor iki maç sonra kazandığı 3 puanla 25 puana yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 18:27, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 18:29
Yazdır
Alanyaspor, 9 gollü maçta Başakşehir'i 5-4 Yendi

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu yönetimindeki Alanyaspor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. 9 kez ağların sarsıldığı maçta kazanan 5-4'lük skorla ev sahibi takım Alanyaspor oldu.

İLK 30 DAKİKADA 4 GOL ÇIKTI

Alanyaspor, 13. dakikada Sergio Cordova ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, 20. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-1'i buldu.

Alanya'da goller devam etti ve ev sahibi Alanyaspor, 23. dakikada Yusuf Özdemir ile yeniden öne geçti. Başakşehir, bu kez 6 dakika sonra 29'da Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve durum 2-2 oldu.

7 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ

Karşılaşmanın 34. dakikasında Alanyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehir, elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Emre Kargın, VAR incelemesinin ardından pozisyonu ekranda izledi.

Hakem Kargın, pozisyondan önce Kemen'in rakibinden sıyrılırken faul yaptığını işaret etti ve faul verdi. Başakşehir, bu pozisyona sosyal medyadan tepki gösterdi.

İstanbul ekibinin açıklamasında, "Dakika 34.40'ta penaltı beklediğimiz pozisyon sonrasında 39.15'te VAR'a çağırılan karşılaşmanın hakemi, 41.07'de kararını aleyhimize faul olarak verdi." denildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ

Başakşehir, Miguel Crespo'nun 57. dakikasında maçta ilk kez öne geçti ve durum 3-2 oldu.

ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ

Alanyaspor, son bölümde bulduğu gollerle Başakşehir karşısında öne geçti. Akdeniz ekibinde Richard, 80. dakikada durumu 3-3'e getiren golü attı. Alanyaspor, 82. dakikada Antonio Augusto'nun attığı golle 4-3 öne geçti.

Ev sahibi Alanyaspor, Florent Hadergjonaj'ın 90+1'deki penaltıyı gole çevirmesiyle maçı 5-3'e getirdi. Başakşehir'de uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Piatek hata yapmadı ve durumu 5-4 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Alanyaspor, Başakşehir'i 5-4 mağlup etti.

Başakşehir'de karşılaşmanın 56. dakikasında sarı kart gören Ousseynou Ba, cezalı duruma düştü. Ba, gelecek hafta Samsunspor maçında takımını yalnız bırakacak.

2 MAÇ SONRA GALİBİYET

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. Bir maç aradan sonra kaybeden Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber