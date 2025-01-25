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Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İstanbul'da Türk Sağlık-Sen genel kurullarında sağlık çalışanlarının hak mücadelesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Kahveci, ek zam, refah payı ve vergi dilimleri gibi gündem maddeleriyle memurların haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 18:30, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 18:51
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Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İstanbul'da Türk Sağlık-Sen bağlı 3 No'lu 112 Şubesinin ve İstanbul 7 No'lu Şubenin 1. Olağan Genel Kurullarına katıldı.

Her iki genel kurulda katılımcılara hitap eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Önder Kahveci, genel kurulların sağlık hizmet kolunda görev yapan kamu çalışanlarına ve çalışma hayatına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, ek zam refah payı ve vergi dilimleri konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu.

KAHVECİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAK MÜCADELESİNİN ADRESİ TÜRK SAĞLIK-SEN'DİR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci her iki genel kurulda yaptığı konuşmada, "İstanbul'da her iki ayrı şubemizin genel kurullarını büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Sağlık hizmet kolunun öncü sendikası Türk Sağlık-Sen olarak Bu hizmet kolunda görev yapan kamu çalışanlarımızın hak mücadelesinde yılmadan, yorulmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.

İstanbul'da tüm şubelerimiz el birliği ile her bir teşkilat mensubumuzda azimle gecesini gündüzüne katarak sendikamızı zirveye taşıyacaktır. Her iki şubemizin genel kurulunda yönetime seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor kendilerine sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

KAHVECİ: MEMUR VE EMEKLİ HAKKI OLMAYANI İSTEMİYOR

Konuşmasında çalışma hayatı gündemine de değinen Genel Başkan Önder Kahveci, Ek zam, Refah payı ve vergi dilimleri konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

2024 yılı enflasyonunun %44,38 olarak açıklandığını hatırlatan Genel Başkan Kahveci, memur ve emekli maaşlarının son altı aylık dönemde %5,75 oranında eridiğini belirtti. Kahveci, Okul harcamalarından gıdaya, kiradan sağlığa kadar tüm temel ihtiyaç kalemlerinde %40'ın üzerinde artış yaşanırken, memur ve emekli maaşlarına yapılan yıllık kümülatif %11,3 zam oranının yetersiz olduğunu ifade etti.

"Adil Bir Maaş Sistemi Refah Getirir"

Genel Başkan Önder Kahveci, "Kamu, kendi alacaklarına %44 zam yaparken, memur ve emekliye %6+5 zammı yeterli gördü. Alırken şahin olanlar, verirken güvercin kesildi. Adaletin olmadığı bir maaş sistemi refah getiremez. Memur ve emekli mutlu değilse ülkenin de mutlu olması mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.
Enflasyon farkının sıfır zam anlamına geldiğini belirten Kahveci, bunun sadece sonradan verilen bir telafi olduğu vurguladı. Kahveci, "Bütçe açık veriyorsa, bunu memurun emeklinin rızkından kesip kapatmayın. Zaten alım gücü sürekli düşerken, bizden daha fazla fedakarlık beklemeyin. Memurun emeklinin gelirinin artmadığı ortamda, bir de ödediği vergi sürekli artıyor. Bu da yaşam maliyetlerinin maaşlardan fazla artması sonucunda katlanamaz neticeler doğuruyor. Memur, emekli hakkı olmayanı istemiyor. Başkasının kaynağını bize aktarın demiyor" dedi.

"Çalışanların Vergi Dilimleri Yüzde 15'e Sabitlenmelidir"

Çalışanların vergi dilimleri konusunu da gündeme taşıyan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, gelir vergisi oranının %15'te sabitlenmesi çağrısını bir kez daha yineledi.

Kahveci; "Ülkemizde vergi yükünün çalışanlarımızın omuzlarına yüklendiği açık bir gerçektir. Kamu görevlileri ve KİT personeli ile sözleşmeli personelin gelir vergisi kesintilerinden dolayı yaşadığı adaletsizliğin ve mağduriyetin giderilmesi adına vergi dilimi oraları çalışanlar için %15'e sabitlenmelidir" dedi.

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