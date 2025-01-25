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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Epözdemir tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan HDK'da yer aldığı ve "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna katıldığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 19:15, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 19:21
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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Epözdemir tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Epözdemir'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Epözdemir, savcılık ifadesinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK içinde Bağcılar başkanı olarak bulunduğu, HDK ve PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu belirtildi.

Şüpheli Epözdemir'in, Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu kaydedilen sevk yazısında, Epözdemir'in silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği aktarıldı.

Sevk yazısında, Epözdemir'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, ve suçlara dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.

Hakimlik, Epözdemir'in tutuklanmasına karar verdi.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukat Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan HDK mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edilmişti.

2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen Epözdemir hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama yapılmıştı.

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