Samandağ'da sahipsiz köpek saldırısında çocuk yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, 75. Yıl Parkı'nda oyun oynarken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ve bacağından yaralanan Balcı, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 19:29, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 19:30
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
75. Yıl Parkı'nda oyun oynayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Yüzünden ve bacağından yaralanan Balcı, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Balcı, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.