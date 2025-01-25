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Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm milli güvelik meselesidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, bununla ilgili mücadelenin topyekun yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 19:45, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 19:49
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Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm milli güvelik meselesidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, bununla ilgili mücadelenin topyekun yapılması gerektiğini söyledi.

Bakan Kurum, beraberinde Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve kurum müdürleri ile Akyar Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen bazı afetzede aileleri evlerinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Kurum, depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirtti.

Bu hafta millet olarak zor günler yaşadıklarını ifade eden Kurum, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kurum, dün Konya'da 4 katlı binanın çöktüğü ihbarını alır almaz bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, Kızılay ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışması başlattığını anımsatarak, "3 kardeşimizi kurtardık, 2 kardeşimizin de maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Ben kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız da inşallah yakın zamanda şifalarına kavuşacaktır." dedi.

- "Gelin hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim"

Konya'daki binanın yıkılmadan önce bir kısmının boşaltılmasının çok büyük bir facianın yaşanmasını önlediğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu acı olay bizlere kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu göstermiş, ne kadar hayati bir mesele olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir ve bununla ilgili mücadeleyi de topyekun yapmamız gerekiyor. Depremlerde, kendiliğinden yıkılan binalarda bu acıları bir kez daha yaşamak istemiyoruz. 6 Şubat'ta hepimiz büyük bir acıyla asrın felaketini yaşadık. Evleri riskli yapı olan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Kentsel dönüşüm projelerine verilmesi gereken önemi hep birlikte ortaya koyalım."

- "Hep birlikte elimizi taşın altına koyalım"

Kurum, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek bakanlığımız gerek belediyelerimiz gerekse sunmuş olduğumuz kredi ve hibe kapsamında bütün binalarımızın dönüştürülmesi noktasında hassasiyetle davranalım. Dün Konya'da ve deprem bölgesinde yaşadığımız benzer acıları bir daha yaşamamak adına seferberlik anlayışıyla hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Gün siyaset yapma günü değildir. Tüm vatandaşlarımızdan azami hassasiyet göstermelerini, kentsel dönüşümü asla ve asla ertelememeleri gerektiği hususunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bir daha bu acıları yaşamamak adına kentsel dönüşüm projelerini öncelendirmek ve bu konuda hep birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu farkındalıkla riskli binada oturan vatandaşlarımız belediyelere, valiliklerimize başvursunlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Malatya'da 201 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini hatırlatan Kurum, yeni mutluluklar ve sevinçler yaşatmak için 11 şehirde gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Bakan Kurum, hem Osmaniye'de hem de tüm deprem bölgesinde yapımı başlamayan tek konutun kalmadığını, yapılması gereken inşaatların yüzde 100'ünün başlamış durumda olduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede 453 bin hak sahibi için sosyal donatılarıyla, altyapısıyla inşaatları başlattıklarını belirten Kurum, "Yaklaşık yarım milyona yakın konutun altyapısıyla, sosyal donatısıyla birlikte inşası devam etmektedir. Bu büyüklüğe baktığınızda bugün bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki inşa faaliyetini Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletiyle birlikte yürütmektedir. Aslına bakarsanız yeniden bir ülke inşası yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, sadece konut yapmadıklarını, deprem bölgesini parkıyla, okuluyla, camisiyle, ticareti alanlarıyla, tarihi ve kültürüyle topyekun bir inşa faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

- "Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar altyapı faaliyetine imza atıyoruz"

Deprem bölgesindeki altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde toplum uzunluğu 11 bin kilometreyi bulan altyapı faaliyetleri yürütülüyor. Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, doğal gaz hatları, elektrik altyapısı gibi. Büyüklüğün anlaşılması için bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Türkiye'nin çevre uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre. Deprem bölgesinde Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar bir altyapı faaliyetine imza atıyoruz." diye konuştu.

Osmaniye'de toplamda 7 bin 337 konut ve iş yerinin depremzedelere teslim edildiğini belirten Kurum, kalan 4 bin 800 konut ve iş yerinin de hızla bir şekilde tamamlanacağını söyledi.

Bakan Kurum, Esenevler İstasyon Caddesi'ndeki rezerv yapı alanının sınırlarını Osmaniyelilerin talebinin ardından yeniden değerlendirdiklerini, bu projenin de 30 Ocak'ta inşasına başlamış olacaklarını dile getirdi.

Şehirlerin yarınları için 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da var güçleriyle çalışacaklarının altını çizen Kurum, depremzedelerin ellerini de şehirler ayağa kalkana kadar asla bırakmayacaklarını kaydetti.

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