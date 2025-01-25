Yasa dışı 'sorgu sistemi' soruşturması: 5 kişi tutuklandı

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında, hukuk bürolarınca vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla "Avatar/Adalet" isimli illegal sorgulama sisteminin kullanıldığı belirlenerek rapor düzenlenmişti.

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