Muslera Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın 14 sezondur kalesini koruyan Fernando Muslera, kulüp tarihine geçti.

Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 429. kez Galatasaray formasıyla sahada yer aldı.

Muslera, Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu olmayı başardı.

🧤 Kazandığı şampiyonluklar, kupalar ve kırdığı rekorlarla birlikte Galatasaray'ın efsane kalecisi olarak bu şanlı formayı lig tarihinde en çok giyen futbolcu: 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐌𝐮𝐬𝐥𝐞𝐫𝐚! 4️2️9️ pic.twitter.com/Y42jLlQHpu