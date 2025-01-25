Muslera Galatasaray tarihine geçti
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla 429. kez Süper Lig'de sahaya çıktı. Uruguaylı kaleci Galatasaray tarihinde en fazla Süper Lig maçına çıkan oyuncu oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 19:58, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 19:59
Galatasaray'ın 14 sezondur kalesini koruyan Fernando Muslera, kulüp tarihine geçti.
Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 429. kez Galatasaray formasıyla sahada yer aldı.
Muslera, Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu olmayı başardı.
🧤 Kazandığı şampiyonluklar, kupalar ve kırdığı rekorlarla birlikte Galatasaray'ın efsane kalecisi olarak bu şanlı formayı lig tarihinde en çok giyen futbolcu: 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐌𝐮𝐬𝐥𝐞𝐫𝐚! 4️2️9️ pic.twitter.com/Y42jLlQHpuGalatasaray SK (@GalatasaraySK) January 25, 2025