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Nehirde bulunan ceset 24 yaşındaki gence ait çıktı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde nehirde balık tutmaya giden vatandaşın ağlarına takılan cesedi, AFAD ekipleri bot yardımı ile sudan çıkardı. Cesedin, dün gece evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Evliya Kayış'a ait olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 20:10, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 20:11
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Nehirde bulunan ceset 24 yaşındaki gence ait çıktı

Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi Kavakdüzü mevkisine balık tutmak için giden Bayram D.'nin ağlarına bir erkek cesedi takıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan AFAD ekipleri, nehre bot indirerek cesedi sudan çıkardı.

Hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın, dün gece saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Evliya Kayış (24) olduğu tespit edildi. Ayrıca, Kayış için babasının kayıp ihbarında da bulunduğu öğrenildi.

Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, balıkçı Bayram D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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