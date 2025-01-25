Tıkanan rögarı açmak isterken içine düştü; Hastanede öldü

Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Sağanak yağışın ardından tıkanan rögarı açmak isteyen Hasan Yazıksız, dengesini kaybederek kanala düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve destek amaçlı Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Hasan Yazıksız, düştüğü kanaldan ekipler tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan Yazıksız'a kalp masajı yaptı. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Yazıksız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.