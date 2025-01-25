Ege Denizi'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 10'u çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 20:19, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 20:20
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 10'u çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının mobil radarı "MORAD-8", Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen "KB-20" botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan, Mısır, Suriye, Sudan, Somali, Filistin, Irak ve Yemen uyruklu 10'u çocuk 35 göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.