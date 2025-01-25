Okan Buruk'tan Hakeme: Hocam Süper Lig'desin
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında teknik direktör Okan Buruk, maçın hakemi Halil Umut Meler'e sert tepki gösterdi ve "Hocam Süper Lig'desin" şeklinde bir ifade kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 20:35, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 20:39
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçın hakemi Halil Umut Meler'i hedef aldı.
Deneyimli çalıştırıcı, hakeme tepki gösterirken, "Hocam Süper Lig'desin" ifadelerini kullandı.Muslera Galatasaray tarihine geçti