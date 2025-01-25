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Otel yangınında 5 öğrencisini kaybetti

Bolu Kartalkaya'da Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü'nün 2025 Sömestir Kayak Kampı sırasında çıkan otel yangınında, 5 öğrenci ve aileleri hayatını kaybetti. Yangın sırasında 8'inci katta bulunan kulüp başkanı Metin Güneş, kendi imkanlarıyla birçok tatilciyi kurtarırken, kaybettiği öğrencileri için derin üzüntü yaşadığını ifade etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 20:55, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 20:41
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Otel yangınında 5 öğrencisini kaybetti

Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü'nün 2025 Sömestir Kayak Kampı 1'inci dönemi, Kartalkaya'da 18 Ocak Cumartesi günü başladı. Grand Kartal Otel'de konaklayan ve birçoğu amatör olarak kayak sporu ile ilgilenen öğrenciler, yangında alevlerin arasında kaldı. Eren Bağcı (15), Ömür Kotan (17), Defne Tüzgiray (11), Demir Tüzgiray (8) ve Ayşe Maya Doğan (12) hayatını kaybetti. 36 yıldır Kartalkaya'da 4,5 ile 18 yaş arasındaki öğrencilere ücretsiz kayak dersi veren kayak eğitmeni Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Metin Güneş, 8'inci kattaki odasında kurduğu merdiven sistemi ile kampta bulunan diğer sporcuları ve birçok tatilciyi sağ kurtardı.

TAZİYE MESAJI

5 öğrencisi ve ailelerini kaybetmenin acısını yaşayan Metin Güneş, yaşamını yitiren öğrencileri için taziye mesajı yayımladı. Kulübün imzası bulunan taziye mesajında, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında arkadaşlarımız, ailemiz, kardeşlerimiz Eren Bağcı, Ömür Kotan, canlarımız Defne Tüzgiray, Demir Tüzgiray, Ayşe Maya Doğan ve kıymetli aileleri Yasemen Boncuk Tüzgiray, Erhan Tüzgiray, Ayşemin Elif Doğan, Mehmet Cem Doğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarını yitirmiş tüm Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü camiası mensuplarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

'BUNDAN SONRA KAYAK YAPMAK ÇOK ZOR'

Metin Güneş, yıllardır 4,5 ile 18 yaş arasındaki çocukların kayak yapması için gönülden çalışan biri olduğunu ve 36 yıldır Kartalkaya'ya gittiğini söyledi. Yangın sırasında 8'inci katta olduklarını söyleyerek, "Yangın sırasında otelin içindeki dumandan değil de açık alandan insanları indirmeye karar verdim. Ben komandoyum, ilk yardım da biliyorum. 8'inci kattaydım. Önce çarşafları birbirine bağladık. Odama hiç tanımadığım insanları aldım.

70 yaşında adam vardı. Ama o sırada 2 öğrencim odadan çıkmış. Çarşaflarla hazırlığımızı yaptık, tedbirleri aldık. Kapının altına da havluları serdim duman girmemesi için. Sonra merdivenin daha iyi olacağını düşündüm. Aşağıdakilerin yardımıyla merdiven tertibatı kurduk. Herkesi merdivenle indirdim. Yükseklik korkusu olan biri vardı. Onu da indirdim" dedi. Güneş, bundan sonra kayak yapmanın kendisi için çok zor olacağını söyledi.

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