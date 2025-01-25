Bakan Tunç'tan Yiğit Gençbay'ın ailesine taziye ziyareti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay'ı ziyaret eden Tunç, acılarını paylaşarak, "Yiğit kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 21:20, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 21:24
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Bolu'daki otel yangınında evlatları Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay'ı ziyaret ederek, acılarını paylaştıklarını bildirdi.
Tunç, "Yiğit kardeşimize Allah'tan rahmet, Gençbay ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.