Bakan Tunç'tan Yiğit Gençbay'ın ailesine taziye ziyareti

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Bolu'daki otel yangınında evlatları Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay'ı ziyaret ederek, acılarını paylaştıklarını bildirdi.

Tunç, "Yiğit kardeşimize Allah'tan rahmet, Gençbay ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.