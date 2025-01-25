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Galatasaray liderliğini sürdürdü, Muslera tarihe geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 21:28, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 21:31
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Galatasaray liderliğini sürdürdü, Muslera tarihe geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın 14 sezondur kalesini koruyan Fernando Muslera, Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 429. kez Süper Lig'de sahaya çıktı.

Uruguaylı kaleci, Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak kulüp tarihinde en çok Süper Lig maçına çıkan futbolcu oldu.

Bu sezon Süper Lig'de Victor Osimhen'den daha fazla maçta gole katkı sağlayan tek oyuncu Ahmed Kutucu.

Ahmed Kutucu | 14 maç (8 gol ve 6 asist)

Victor Osimhen | 13 maç (12 gol ve 4 asist)

2 AY SONRA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, 23 Kasım 2024 tarihinde son olarak Bodrum FK karşısında kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Sarı-kırmızılılar yaklaşık 2 ay sonra bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamladı.

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