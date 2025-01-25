Galatasaray liderliğini sürdürdü, Muslera tarihe geçti

Bu sezon Süper Lig'de Victor Osimhen'den daha fazla maçta gole katkı sağlayan tek oyuncu Ahmed Kutucu.

Uruguaylı kaleci, Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak kulüp tarihinde en çok Süper Lig maçına çıkan futbolcu oldu.

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